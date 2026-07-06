Begleitet von tausenden Menschen wird der Sarg des getöteten Obersten Führers des Iran, Ali Chamenei, durch die Hauptstadt Teheran getragen. (AFP / WAKIL KOHSAR)

In Teheran nahmen nach staatlichen Angaben mehrere Millionen Menschen an einer Prozession mit dem Sarg Chameneis durch die Hauptstadt teil. Unter den Trauernden waren auch viele schiitische Chamenei-Anhänger aus anderen Staaten wie Afghanistan, Syrien, dem Libanon oder dem Irak. Teilnehmer skandierten antiamerikanische und antiisraelische Parolen.

Chameneis Leichnam war am Samstag in der Teheraner Großmoschee Mosalla aufgebahrt worden. Der Ajatollah war am 28. Februar zu Beginn des amerikanisch-israelischen Kriegs gegen den Iran bei einem Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden.

Vor der Beisetzung am Donnerstag in Chameneis Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Iran soll der Sarg noch in die schiitische Gelehrtenstadt Ghom sowie in schiitische Heiligtümer im Nachbarland Irak gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.