Landesweit sind über 3.000 Aktionen angemeldet, die Veranstalter sprachen von insgesamt mehr als acht Millionen Teilnehmern. Große Demonstrationen gab es unter anderem in San Francisco und Los Angeles. In St. Paul im Bundesstaat Minnesota trat der Rocksänger Bruce Springsteen bei einer Kundgebung auf.
Es ist die dritte "No Kings"-Protestveranstaltung. Auch im Juni und im Oktober vergangenen Jahres gingen bereits mehrere Millionen Menschen auf die Straßen.
USA-Expertin sieht Trump unter Druck
Die USA-Expertin der Bertelsmann-Stiftung, Cathryn Clüver Ashbrook, sieht Trump wegen des Iran-Kriegs zunehmend innenpolitisch unter Druck.
Im Deutschlandfunk sagte die Politologin, der Iran-Krieg könnte auch die motivieren, an den Protesten teilzunehmen, die sich politisch zum unabhängigen Lager zählen. Clüver Ashbrook begründete dies unter anderem mit der gestiegenen Inflation. Das seien Konsequenzen, die die Amerikaner im Portemonnaie spürten. Selbst bei den Republikanern gebe es zunehmend Widerstand gegen Trump.
Viel lauter sei allerdings die, wie Clüver Ashbrook es nennt, "MAGA-Medienopposition" mit bekannten Podcastern, die großen Einfluss auf Anhänger der MAGA-Bewegung von Trump haben.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.