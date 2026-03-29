Eine der "No Kings"-Demonstrationen vor dem Lincoln Memorial in Washington (AFP / KEN CEDENO)

Landesweit sind über 3.000 Aktionen angemeldet, die Veranstalter sprachen von insgesamt mehr als acht Millionen Teilnehmern. Große Demonstrationen gab es unter anderem in San Francisco und Los Angeles. In St. Paul im Bundesstaat Minnesota trat der Rocksänger Bruce Springsteen bei einer Kundgebung auf.

Es ist die dritte "No Kings"-Protestveranstaltung. Auch im Juni und im Oktober vergangenen Jahres gingen bereits mehrere Millionen Menschen auf die Straßen.

USA-Expertin sieht Trump unter Druck

Die USA-Expertin der Bertelsmann-Stiftung, Cathryn Clüver Ashbrook, sieht Trump wegen des Iran-Kriegs zunehmend innenpolitisch unter Druck.

Viel lauter sei allerdings die, wie Clüver Ashbrook es nennt, "MAGA-Medienopposition" mit bekannten Podcastern, die großen Einfluss auf Anhänger der MAGA-Bewegung von Trump haben.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.