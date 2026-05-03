Brasilien

Millionen Zuschauer bei Shakiras Gratis-Konzert an der Copacabana

Zu einem Gratis-Konzert der Popsängerin Shakira in Brasilien sind Millionen Fans gekommen. Die Stadtverwaltung in Rio de Janeiro schätze die Besucherzahl auf etwa zwei Millionen. Der Superstar erschien eine Stunde verspätet, aber mit einem Overall in den Farben Brasiliens auf der riesigen Bühne an der Copacabana.