Brasilien
Millionen Zuschauer bei Shakiras Gratis-Konzert an der Copacabana

Zu einem Gratis-Konzert der Popsängerin Shakira in Brasilien sind Millionen Fans gekommen. Die Stadtverwaltung in Rio de Janeiro schätze die Besucherzahl auf etwa zwei Millionen. Der Superstar erschien eine Stunde verspätet, aber mit einem Overall in den Farben Brasiliens auf der riesigen Bühne an der Copacabana.

    Shakira singt mit einem Mikro vor dem Mund. Sie hat ein langärmeliges Obertteil in grün, blau und gelb an. Die rechte Hand hält sie nach oben, Zeigefinger und kleiner Finger sind nach oben gereckt.
    Die Popsängerin Shakira bei einem Gratis-Freiluftkonzert an der Copacabana in Brasilien. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Silvia Izquierdo)
    Wenige Minuten vor dem Auftritt hatten Drohnen unter dem Jubel der Fans an dem vom Vollmond erhellten Himmel eine Wölfin geformt - eine Anspielung auf Shakiras Spitznamen, der sich auf ihr Lied "She Wolf" bezieht. Shakira wurde in den 2000er Jahren mit Hit wie "Hips Don't Lie" international zum Star, ihr Song "Waka Waka" war die offizielle Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2010.
    Mit Brasilien verbindet Shakira eine besondere Beziehung: Die Kolumbianerin ist seit 1996 schon oft in dem südamerikanischen Land aufgetreten. Zudem spricht sie fließend Portugiesisch.
    Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.