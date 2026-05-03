Wenige Minuten vor dem Auftritt hatten Drohnen unter dem Jubel der Fans an dem vom Vollmond erhellten Himmel eine Wölfin geformt - eine Anspielung auf Shakiras Spitznamen, der sich auf ihr Lied "She Wolf" bezieht. Shakira wurde in den 2000er Jahren mit Hit wie "Hips Don't Lie" international zum Star, ihr Song "Waka Waka" war die offizielle Hymne der Fußball-Weltmeisterschaft 2010.
Mit Brasilien verbindet Shakira eine besondere Beziehung: Die Kolumbianerin ist seit 1996 schon oft in dem südamerikanischen Land aufgetreten. Zudem spricht sie fließend Portugiesisch.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.