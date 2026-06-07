Ueckermünde, Kulturspeicher (Archivbild) (picture alliance / Zoonar / ArTo)

Ein Feuerwehrmann ist während der Löscharbeiten verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der erste Brand trat am Samstagabend auf und konnte den Angaben zufolge schnell gelöscht werden. Die Ermittler gingen von einem technischen Defekt an einem Töpferofen aus. Durch diesen Brand wurde der Innenraum des Kulturspeichers stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr musste die Feuerwehr zum zweiten Mal anrücken. Die Flammen breiteten sich im ganzen Gebäude aus - die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag, wie es hieß. Mehrere Menschen mussten drei angrenzende Wohnungen verlassen.

Denkmalgeschützter Fachwerkspeicher mit Kunst- und Kulturangeboten

Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandursachenermittlers an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei es am wahrscheinlichsten, dass auch für den zweiten Brand ein technischer Defekt die Ursache war. Ob die beiden Brände miteinander zusammenhängen, war zunächst unklar.

Der 2007 eröffnete Kulturspeicher beheimatete unter anderem eine Kunstgalerie, einen Regioladen sowie regelmäßige Veranstaltungen. Der denkmalgeschützte Fachwerkspeicher befindet sich am Stettiner Haff.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.