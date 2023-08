Der Abstand zwischen Wohnhäusern und Windrädern darf geringer werden. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Carsten Rehder)

Damit dürfen im bevölkerungsreichsten Bundesland Windräder künftig unter strengen Voraussetzungen näher an Häuser heranrücken. Für den Gesetzentwurf der Regierungsparteien von CDU und Grünen votierten in namentlicher Abstimmung 148 von 170 Abgeordneten. Auch die SPD als größte Oppositionsfraktion schloss sich den Plänen an. FDP und AfD votierten dagegen.

Der Wegfall der 1000-Meter-Abstandsregel soll dem Ausbau der Windkraft in

Nordrhein-Westfalen einen Schub verleihen. Bei der Erneuerung älterer Windanlagen wurde die Regel in dem Bundesland bereits gekippt.

