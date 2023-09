Bei einem Brand bei einer Hochzeitsfeier im Irak sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. (Ismael Adnan/dpa)

200 weitere wurden bei dem Feuer in einem Festsaal in der Provinz Niniwe verletzt, wie die amtliche irakische Nachrichtenagentur Ina berichtete.

In einer Erklärung des Zivilschutzes hieß es, in dem Saal sei leicht entflammbares Baumaterial verwendet worden, was gegen Sicherheitsstandards verstoße. Erste Informationen deuteten darauf hin, dass Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst haben könnten. Daraufhin seien Teile der Halle eingestürzt. Die Behörden erließen Haftbefehle gegen vier Besitzer des Veranstaltungsraums. Innenminister Al-Schammari veranlasste eine Untersuchung.

