Libanon, Jiyeh: Sicherheitskräfte und Rettungskräfte versammeln sich um ein brennendes Fahrzeug am Schauplatz eines israelischen Luftangriffs, bei dem ein Auto getroffen wurde. (AP / dpa / Mustafa Jamalddine)

Wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden südlich von Beirut mehrere Fahrzeuge beschossen. Weitere Tote gab es demnach in Tyros und Sidon im Süden. Nach israelischen Angaben richteten sich diese und weitere Luftangriffe gegen Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Diese erklärte ihrerseits, israelische Soldaten im Libanon attackiert zu haben.

Zwischen Israel und dem Libanon gilt zwar seit drei Wochen offiziell eine Waffenruhe - diese wird aber von der Hisbollah nicht anerkannt. Parallel dazu laufen direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Morgen soll eine neue Gesprächsrunde in Washington stattfinden. Der Libanon will die Waffenruhe festigen und den Abzug der israelischen Truppen erwirken. Israel will sicherstellen, dass die Hisbollah entwaffnet wird.

Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt die direkten Gespräche zwischen den Nachbarländern ab.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.