Ein Brand nach einem russischen Drohnenangriff auf Kiew (25.5.2025). (Uncredited / Ukrainian Emergency Service)

In der Region Schytomyr in der Westukraine wurden drei Minderjährige getötet, wie die Rettungskräfte auf Telegram mitteilten. Auch in der Region Chmelnyzkyj gab es vier Todesopfer. Ein weiteres wurde in Mykolajiw im Süden gemeldet. Die ukrainische Luftverteidigung sprach von einem Angriff mit rund 300 Drohnen und etwa 70 Raketen. Das russische Militär berichtete seinerseits, man habe Dutzende ukrainische Drohnen abgefangen.

Russland und die Ukraine wollen heute ihren Gefangenenaustausch abschließen. Beide Seiten haben bislang jeweils knapp 700 Gefangene freigelassen, je 300 weitere sollen im Laufe des Tages folgen. Die Vereinbarung war bei den ukrainisch-russischen Gesprächen in Istanbul geschlossen worden.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.