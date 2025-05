Ein Brand nach einem russischen Drohnenangriff auf Kiew (25.5.2025). (Uncredited / Ukrainian Emergency Service)

Auf Bildern und Videos, die der Zivilschutz auf der Plattform Telegram verbreitete, waren verwüstete Ortschaften zu sehen mit zerstörten und brennenden Häusern . In der Region Schytomyr in der Westukraine wurden drei Minderjährige getötet, wie die Rettungskräfte auf Telegram mitteilten. In der Region Chmelnyzkyj gab es vier Todesopfer. Es gebe es schwere Schäden an der Wohnbebauung und sozialen Infrastruktur, hieß es. Sechs Wohnhäuser seien völlig zerstört, mehr als 20 weitere beschädigt worden. Ein weiteres Todesopfer wurde in Mykolajiw im Süden gemeldet. Dort habe eine Drohne ein fünfgeschossiges Haus getroffen. Fünf Bewohner seien verletzt worden, darunter ein Jugendlicher, teilte die Stadt mit. Zwei Frauen seien aus den Trümmern gezogen worden.

Selenskyj fordert USA und Europa zu entschlossenem Handeln auf

Der ukrainische Präsident Selenskyj schrieb auf Telegram, die USA und Europa müssten nun entschlossen handeln. Ein Schweigen der Verbündeten ermutige Russlands Präsidenten Putin nur. Selenskyj forderte zudem neue Sanktionen gegen Russland.

Der ukrainische Außenminister Sybiha sprach vom massivsten russischen Luftangriff seit vielen Wochen und von einem schweren Sonntag für die Ukraine mit einer schlaflosen Nacht. Der Luftverteidigung zufolge wurde die Ukraine mit rund 300 Drohnen und etwa 70 Raketen angegriffen. Das russische Militär berichtete seinerseits, man habe mehr als hundert ukrainische Drohnen abgefangen. Syhiba forderte auf der Plattform X eine bedingungslose und haltbare Waffenruhe für Friedensverhandlungen . Die Weltgemeinschaft müsse den Druck auf Kremlchef Putin erhöhen.

Gefangenenaustausch soll heute weitergehen

Russland und die Ukraine haben ihren Gefangenenaustausch offenbar abgeschlossen. Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen jeweils knapp 700 Gefangene freigelassen. 300 weitere folgten heute. Den Vollzug meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Die Vereinbarung war bei den ukrainisch-russischen Gesprächen in Istanbul geschlossen worden.

