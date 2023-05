Ein Feuerwehrhubschrauber fliegt über den überfluteten Stadtteil Sant’Agata sul Santerno in der Provinz Ravenna. (Vigili del Fuoco / dpa /)

Etliche Personen werden laut den Behörden noch vermisst. Über zehntausend Menschen wurden in den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht. Seit Dienstag traten 23 Flüsse über die Ufer; 36 Städte und Gemeinden in Norditalien wurden überflutet. Es gab hunderte schwere Erdrutsche. Zahlreiche Haushalte sind ohne Strom, auch das Mobilfunknetz ist vielerorts ausgefallen.

