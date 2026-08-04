Dutzende Menschen werden noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Assam. Dort trat der Fluss Brahmaputra nach starken Regenfällen über die Ufer und riss zahlreiche Häuser mit sich. Auch wichtige Verbindungsstraßen wurden zerstört, weshalb Helfer einige Überschwemmungsgebiete bisher nicht erreichen konnten. Etwa 41.000 Menschen sind derzeit in Notunterkünften untergebracht.
Die Monsunsaison dauert in Südasien meist von Juni bis September.
Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.