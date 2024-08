Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ziel des Angriffs waren demnach ein Hotel sowie ein bei Einheimischen beliebter Strand. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Er betonte, die Zahl der Opfer könne noch steigen. Sicherheitskräfte hätten die Angreifer noch nicht überwältigt. Der Polizei zufolge hatte ein Selbstmordattentäter zunächst eine Explosion ausgelöst. Im Anschluss waren Schüsse zu hören.

Die Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Anschlag für sich. Die Islamisten kontrollieren zwar Gebiete in Teilen Somalias, waren in den vergangenen Jahren aber aus der Hauptstadt zurückgedrängt worden. Dennoch verübt die Miliz immer wieder auch in Mogadischu Gewalttaten. Im vergangenen Monat explodierte während des Finales der Fußball-Europameisterschaft vor einem Lokal eine Autobombe, elf Menschen wurden getötet.

