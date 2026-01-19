Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Karachi kamen viele Menschen ums Leben. (Ali Raza / AP / dpa / Ali Raza)

Einige Korrespondenten berichten von bis zu 21 Toten. Zahlreiche Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt, etliche werden noch vermisst. Der Brand war am Wochenende in einem Einkaufszentrum ausgebrochen und konnte laut örtlichen Medien erst nach mehr als 24 Stunden gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht klar.

In Karachi kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Großbränden, auch in Einkaufszentren. Die betroffenen Gebäude waren Berichten zufolge nicht nach Vorschrift und ohne zureichende Sicherheitsvorkehrungen gebaut worden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.