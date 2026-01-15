Der Überfall wurde in Gidado im umkämpften englischsprachigen Nordwesten verübt. Mehrere Männer hätten Mitglieder der Mbororo-Ethnie ins Visier genommen, hieß es. Der örtliche Gouverneur sprach von einem Massaker, das von Terroristen verübt wurde.
2017 haben englischsprachige Separatisten einen Aufstand in Kamerin begonnen, um sich von der französischsprachigen Mehrheit abzuspalten. Sie wollen im Westen des zentralafrikanischen Lands einen unabhängigen Staat gründen. Tausende Menschen wurden bislang getötet, Hunderttausende sind geflohen. Frankreich und Großbritannien hatten Kamerun während der Kolonialzeit zwischen sich aufgeteilt.
