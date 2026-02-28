Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichteten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Zudem seien am Unglücksort etwa 15 Fahrzeuge beschädigt oder zerstört worden. In den zertrümmerten Autos und Bussen werden laut Behörden weitere Tote vermutet. Zur Absturzursache wurden bislang keine Angaben gemacht.

Die Maschine transportierte offenbar größere Mengen Bargeld. Am Flughafen sei es zu Tumulten gekommen, als Menschen versuchten, Geldscheine einzusammeln, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.