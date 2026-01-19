Die Flammen erfassten auch Wohngebiete, unter anderem in der Großstadt Concepción. Rund 50.000 Menschen mussten aus ihren Häusern und Wohnungen fliehen, wie der Minister für öffentliche Sicherheit, Cordero, bekanntgab. Zuvor hatte Präsident Boric für die beiden Regionen Ñuble und Biobío etwa 500 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile den Katastrophenfall ausgerufen. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten kämpfen gegen insgesamt 24 Brände.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.