Israelische Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut (AFP / IBRAHIM AMRO)

Das Gesundheitsministerium teilte mit, ein Luftangriff habe eines der südlichen Viertel der Hauptstadt Beirut getroffen, das als Hochburg der militant-islamistischen Hisbollah gilt. Dort seien fünf Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Bei Angriffen östlich von Beirut und im Süden des Libanon kamen laut den örtlichen Behörden zehn weitere Menschen ums Leben. Die israelische Armee erklärte, man habe die Hisbollah an mehreren Fronten attackiert.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat die Hisbollah immer wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär geht seinerseits mit Luftangriffen und einem Bodeneinsatz gegen die Hisbollah vor. Bei den Angriffen wurden laut dem libanesischen Gesundheitsministerium mehr als 1.300 Menschen getötet und mehrere tausend verletzt.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.