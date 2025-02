Indiens Premierminister Narendra Modi (AP / Matias Delacroix)

15 weitere Personen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Abend, als viele Pilger auf den Bahnsteigen warteten, um in Züge zum hinduistischen Maha-Kumbh-Festival nach Prayagraj zu steigen. Der indische Ministerpräsident Modi erklärte, er sei bestürzt über die Massenpanik. Seine Gedanken seien bei all jenen, die ihre Angehörigen verloren hätten. Der Vorfall müsse nun genau untersucht werden.

