Südostasien

Geflüchtete campieren auf dem Markt Prey Chamkar Ta Doak in der Provinz Banteay Meanchey nahe der Grenze zu Thailand. (Heng Sinith / AP / dpa / Heng Sinith)

Das Innenministerium von Kambodscha sprach von sieben zivilen Opfern durch thailändischen Beschuss. In Thailand meldete die Armee drei gefallene Soldaten. Hinzu kämen etwa 30 Verletzte.

Das thailändische Militär geht nach eigenen Angaben gegen kambodschanische Truppen und Waffenlager in der südthailändischen Küstenprovinz Trat vor. Kambodschas einflussreicher früherer Regierungschef Hun Sen sagte, sein Land habe sich gegen Thailand gewehrt. Zuvor hatte Phnom Penh bestritten, zurückgeschossen zu haben. UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung. Zivilisten müssten geschützt werden, betonte er.

Hintergründe des Konflikts zwischen Thailand und Kambodscha

Thailand und Kambodscha beschuldigen einander, die Angriffe am Sonntagabend wieder aufgenommen zu haben. Erst Ende Oktober hatten die beiden südostasiatischen Nachbarländer unter Vermittlung der USA ein Friedensabkommen unterzeichnet, das einen langfristigen Frieden sichern soll. Thailand setzte die Umsetzung des Friedensabkommens vor knapp einem Monat jedoch aus, nachdem laut Armee zwei thailändische Soldaten durch die Explosion einer Landmine nahe der Grenze verletzt worden waren.

Im Juli waren bei fünftägigen Gefechten auf beiden Seiten mindestens 43 Menschen getötet und 300.000 weitere vertrieben worden. Die Gefechte markierten eine erneute Eskalation in dem seit Jahrzehnten andauernden Streit um die Grenzziehung im sogenannten Smaragd-Dreieck, wo die thailändische Provinz Surin und die kambodschanische Provinz Oddar Meanchey sowie Laos aneinandergrenzen. Hintergrund des Konflikts ist eine unklare Grenzziehung aus der Kolonialzeit.

