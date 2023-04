Das Feuer erfasste vor allem die oberen Etagen des fünfstöckigen Gebäudes. (AP / Jon Gambrell)

Neun weitere wurden verletzt, berichteten lokale Medien unter Berufung auf den Zivilschutz. Das betroffene Gebäude befindet sich in einem der ältesten Viertel der Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in dem vor allem Wanderarbeiter leben. Als Ursache für die schnelle Ausbreitung des Feuers vermuten die Behörden, dass die gesetzlichen Bestimmungen zum Brandschutz missachtet wurden.

