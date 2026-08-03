Israelische Kampfjets bombardierten Gaza-Stadt im Norden, Deir al-Balah im Zentrum sowie die südliche Region um Chan Junis. Unter den Toten sind mehrere Kinder, wie Mediziner mitteilten. Nach palästinensischen Angaben war es die höchste Opferzahl seit Wochen.
Das israelische Militär erklärte, die Angriffe hätten sich gegen Kämpfer der Hamas gerichtet.
Seit dem Abschluss eines Waffenstillstands im Oktober sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 1.230 Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet worden. Im selben Zeitraum starben israelischen Zählungen zufolge vier Soldaten.
Kürzlich hatte US-Präsident Trump erklärt, die Hamas habe ihrer Entwaffnung zugestimmt.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.