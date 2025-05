Keine Hinweise auf politisches Motiv

Bei einem Messerangriff in Hamburg sind mehrere Menschen verletzt worden. (Steven Hutchings / dpa / Steven Hutchings)

Dafür gebe es keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Die tatverdächtige Frau ist demnach 39 Jahre alte und deutsche Staatsbürgerin. Sie wurde festgenommen. "Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen wir davon aus, dass sie allein gehandelt hat", schreibt die Polizei bei X. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen auf Hochtouren."

Insgesamt wurden laut Feuerwehr 17 Menschen verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei wollte noch keine Zahlen nennen.

Stark besuchter Verkehrsknotenpunkt

Der Hamburger Hauptbahnhof gehört zu den am stärksten frequentierten Verkehrsknotenpunkten in Deutschland. Im freitäglichen Feierabendverkehr herrscht dort regelmäßig dichtes Gedränge. Im Hamburger Hauptbahnhof und im öffentlichen Personennahverkehr der Hansestadt ist das Mitführen von Waffen, auch Messern, verboten.

Wie ein dpa-Reporter beobachtet, stehen an Gleis 13/14 mehrere Polizisten vor einem ICE. An einer offenen Tür des Zugs sind mutmaßlich Passagiere zu sehen, die mit den Polizisten sprechen. Auf dem Gleis sind rot-weiße Absperrbänder angebracht. Am Nachbargleis 11/12 ruht der Verkehr.

Die Deutsche Bahn äußerte "tiefe Bestürzung" über den Messerangriff. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Verletzten", heißt es in einer Mitteilung.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.