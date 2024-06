In El Salvador hat es - wie hier in Tacuba - nach heftigen Regenfällen zahlreiche Erdrutsche gegeben. (AFP / MARVIN RECINOS)

In El Salvador starben mindestens elf Menschen. Die Regierung rief den Nationalen Notstand aus. Auch in den Nachbarländern Guatemala und Honduras sowie in Mexiko führten heftige Regenfälle zu Überschwemmungen und Schlammlawinen. Im südamerikanischen Ecuador waren am Sonntag bei einem Erdrutsch sieben Menschen getötet worden. 20 Personen werden nach Behördenangaben noch vermisst.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.