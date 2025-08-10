Ukraine
Mindestens 19 Verletzte bei russischem Luftangriff auf Saporischschja
Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Großstadt Saporischschja sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen verletzt worden.
Wie ein Militärverwalter auf Facebook mitteilte, traf eine Gleitbombe einen Busbahnhof im Zentrum der Stadt. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden. Die Rettungsarbeiten dauerten noch an.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.