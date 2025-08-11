Wie ein Militärverwalter auf Facebook mitteilte, traf eine Gleitbombe einen Busbahnhof im Zentrum der Stadt. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden, darüber habe sich eine Rauchwolke gebildet. Weiter hieß es, unter den Trümmern würden Menschen vermutet. Auf der Gegenseite kamen bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Tula südlich von Moskau zwei Menschen ums Leben. Die Angaben stammen von dem örtlichen Gouverneur.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.