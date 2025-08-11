Ukraine-Krieg
Mindestens 19 Verletzte bei russischem Luftangriff auf Saporischschja - zwei Tote in russischer Region Tula

Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Großstadt Saporischschja sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen verletzt worden.

    Wie ein Militärverwalter auf Facebook mitteilte, traf eine Gleitbombe einen Busbahnhof im Zentrum der Stadt. Das Gebäude sei schwer beschädigt worden, darüber habe sich eine Rauchwolke gebildet. Weiter hieß es, unter den Trümmern würden Menschen vermutet. Auf der Gegenseite kamen bei einem ukrainischen Drohnenangriff in der russischen Region Tula südlich von Moskau zwei Menschen ums Leben. Die Angaben stammen von dem örtlichen Gouverneur.
