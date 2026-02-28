Bei dem Flugzeugabsturz in Bolivien sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. (picture alliance / Anadolu / Ricardo Carvallo Teran)

Die Militärmaschine der bolivianischen Luftwaffe sei bei der Landung von der Piste abgekommen und vollständig zerstört worden, berichteten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Dutzende Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Zudem seien am Unglücksort etwa 15 Fahrzeuge beschädigt oder zerstört worden. Zur Absturzursache wurden bislang keine Angaben gemacht.

Die Maschine transportierte offenbar größere Mengen Bargeld, die im Auftrag der Zentralbank transportiert wurden. Am Flughafen sei es zu Tumulten gekommen, als Menschen versuchten, Geldscheine einzusammeln, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.