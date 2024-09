Im Nordwesten Mexikos ist die Gewalt im Drogenmilieu eskaliert. (AFP / IVAN MEDINA)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden in den vergangenen Tagen mindestens 20 Menschen infolge des internen Kriegs des berüchtigten Sinaloa-Kartells getötet. Wegen der anhaltenden Gewalt wurden in der Hauptstadt des betroffenen Bundesstaates, Culiacán, alle für heute geplanten Feierlichkeiten zum mexikanischen Unabhängigkeitstag abgesagt. Schulen und zahlreiche Geschäfte sind bereits seit Tagen geschlossen, es kam zu Panikkäufen in der Bevölkerung. Das US-Außenministerium warnte US-Bürger, in das betroffene Gebiet zu reisen.

