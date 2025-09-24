Das unbemannte Fluggerät war in ein Einkaufsviertel eingeschlagen und dort explodiert, wie lokale Medien meldeten. Viele Menschen seien durch Splitter verletzt worden. Dem israelischen Militär war es laut den Berichten trotz zweier Raketen des Abwehrsystems Iron Dome nicht gelungen, die Drohne abzuschießen. Die Huthi-Rebellen im Jemen reklamierten den Angriff für sich. Sie hatten in den vergangenen Wochen wiederholt die Stadt Eilat attackiert.
Diese Nachricht wurde am 24.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.