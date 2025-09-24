Israel
Mindestens 20 Verletzte nach Huthi-Angriff auf die Stadt Eilat

Bei einem Drohnenangriff auf die südisraelische Hafenstadt Eilat sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, darunter zwei schwer.

    Das unbemannte Fluggerät war in ein Einkaufsviertel eingeschlagen und dort explodiert, wie lokale Medien meldeten. Viele Menschen seien durch Splitter verletzt worden. Dem israelischen Militär war es laut den Berichten trotz zweier Raketen des Abwehrsystems Iron Dome nicht gelungen, die Drohne abzuschießen. Die Huthi-Rebellen im Jemen reklamierten den Angriff für sich. Sie hatten in den vergangenen Wochen wiederholt die Stadt Eilat attackiert.
