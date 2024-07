Bei dem Einsturz einer Schule in Nigeria sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. (dpa / AP)

Nach Angaben der Behörden in dem westafrikanischen Land handelt es sich bei den meisten Opfern um Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiter der Schule. Zahlreiche Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte, weil sich zum Zeitpunkt des Einsturzes mehr als 200 Menschen in der Schule befanden. Als Ursache für das Unglück werden Baumängel vermutet.

