Österreich erweitert Soforthilfe für Betroffene des Hochwassers. (Helmut Fohringer/APA/dpa)

In Tschechien entdeckte die Polizei die Leiche einer Frau, die seit Sonntag vermisst worden war. Dort wie auch in Polen, Rumänien, der Slowakei und Österreich entspannt sich die Hochwasserlage nur langsam. An einigen Orten steigt das Wasser der Flüsse weiter. Dennoch konnten teilweise bereits die Aufräumarbeiten beginnen.

In Deutschland bereitet sich Brandenburg auf ein Hochwasser an der Oder vor. In der sächsichen Landeshauptstadt Dresden ist die Elbe über die Marke von sechs Metern gestiegen.

Morgen will EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in ein Hochwassergebiet in Polen reisen und dort mit Spitzenpolitikern der von den Überschwemmungen betroffenen Ländern sprechen. Dabei dürfte es auch darum gehen, in welchem Umfang sich die EU finanziell an der Beseitigung der Schäden beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.