Wie die Behörden mitteilten, sind unter den Toten mehrere Touristen. Regierungschef Sawant kündigte eine Untersuchung an. Verantwortliche würden mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft.
Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine Gasflaschenexplosion ausgelöst worden sei.
In den am Arabischen Meer gelegenen indischen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.
