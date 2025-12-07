Indien
Mindestens 23 Tote bei Brand in Club im Bundesstaat Goa

Bei einem Brand in einem Club im indischen Goa sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen.

    Wie die Behörden mitteilten, sind unter den Toten mehrere Touristen. Regierungschef Sawant kündigte eine Untersuchung an. Verantwortliche würden mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft.
    Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch eine Gasflaschenexplosion ausgelöst worden sei.
    In den am Arabischen Meer gelegenen indischen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.
