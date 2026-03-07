Das teilte die Polizei in Nairobi mit und erklärte, dass die Rettungseinsätze andauerten. Auch das Militär wurde hinzugezogen. Heftige Regenfälle hatten in der Nacht Sturzfluten ausgelöst. Zahlreiche Autos wurden weggespült, Straßen sind unpassierbar. Der Flugbetrieb in der Region ist beeinträchtigt.
Wissenschaftlern zufolge verschärft die Erderwärmung Überschwemmungen wie auch Dürren in Ostafrika, da sich die Regenfälle auf kürzere, intensivere Phasen konzentrieren.
Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.