Indien
Mindestens 25 Tote bei Brand in Club im Bundesstaat Goa

Bei einem Brand in einem Nachtclub im indischen Bundesstaat Goa sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen.

    Ein Gebäude, das ins Wasser gebaut wurde - es ist der Club in Goa in Indien. Er stand in der Nacht zum Sonntag in Flammen.
    Der Club im indischen Goa stand in der Nacht zu Sonntag in Flammen. (AFP )
    Wie die Behörden mitteilten, sind unter den Toten mehrere Touristen. Der Regierungschef Goas, Sawant, kündigte eine Untersuchung an. Verantwortliche würden mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Lokalmedien berichteten unter Berufung auf die Polizei, dass der Brand vermutlich durch die Explosion einer Gasflasche ausgelöst worden sei.
    In den am Arabischen Meer gelegenen indischen Bundesstaat Goa reisen jedes Jahr Millionen von Touristen. Beliebt ist die frühere portugiesische Kolonie unter anderem wegen ihres Nachtlebens und ihrer Badestrände.
