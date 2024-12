Tagelanger Regen löste in Thailand schwere Überschwemmungen aus. (AFP / TUWAEDANIYA MERINGING)

Laut Behörden mussten Schulen und Krankenhäuser wegen Überschwemmungen geschlossen werden. Mehr als 30.000 Menschen befinden sich demnach in Notunterkünften. Im Nachbarland Malaysia starben fünf Menschen. Regierungschef Ibrahim sagte, in der ohnehin niederschlagsreichen Monsunzeit habe es in den vergangenen Tagen noch mehr geregnet als sonst. Meteorologen sagen auch für die kommenden Tage weiter Unwetter mit Starkregen in beiden Ländern voraus.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.