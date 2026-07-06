Südasien
Mindestens 25 Tote bei Zusammenstößen in Gefängnis in Sri Lanka

In Sri Lanka sind bei Zusammenstößen in einem Gefängnis mindestens 25 Menschen getötet worden.

    Viele Polizei-Spezialkräfte stehen vor einem Gefängnis in der Nähe der Stadt Colombo in Sri Lanka.
    In Sri Lanka gab es bei Zusammenstößen in einem Gefängnis mehrere Tote. (AFP / ISHARA S. KODIKARA)
    Einhundert weitere seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen in Polizei und Gesundheitswesen. Einem Armeesprecher zufolge halten sich auch Soldaten in Bereitschaft, um gegebenenfalls die Polizei zu unterstützen. Bereits gestern waren in dem Gefängnis nördlich der Hauptstadt Colombo verurteilte Gefangene mit Personen in Gewahrsam aneinandergeraten. Warum es zu den Zusammenstößen kam, ist unklar.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.