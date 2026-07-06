Einhundert weitere seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen in Polizei und Gesundheitswesen. Einem Armeesprecher zufolge halten sich auch Soldaten in Bereitschaft, um gegebenenfalls die Polizei zu unterstützen. Bereits gestern waren in dem Gefängnis nördlich der Hauptstadt Colombo verurteilte Gefangene mit Personen in Gewahrsam aneinandergeraten. Warum es zu den Zusammenstößen kam, ist unklar.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.