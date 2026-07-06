Unter den Toten sind nach Angaben der Polizei auch mehrere Gefängniswärter. Es gab zudem rund 100 Verletzte, darunter mehrere Frauen aus einer Abteilung für weibliche Gefangene. Sie waren nach Ausbruch der Kämpfe auf ein Gefängnisdach geflohen, das teilweise einstürzte.
Die Gewalt in der Haftanstalt nördlich der Hauptstadt Colombo mit mehreren tausend Insassen hatte laut Polizei am Sonntag begonnen. Demnach bekämpften sich inhaftierte Mitglieder zweiter Drogenbanden.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.