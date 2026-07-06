Südasien
Mindestens 26 Tote bei Zusammenstößen in Gefängnis in Sri Lanka

In Sri Lanka sind bei Zusammenstößen in einem Gefängnis mindestens 26 Menschen getötet worden.

    Viele Polizei-Spezialkräfte stehen vor einem Gefängnis in der Nähe der Stadt Colombo in Sri Lanka.
    In Sri Lanka gab es bei Zusammenstößen in einem Gefängnis mehrere Tote. (AFP / ISHARA S. KODIKARA)
    Unter den Toten sind nach Angaben der Polizei auch mehrere Gefängniswärter. Es gab zudem rund 100 Verletzte, darunter mehrere Frauen aus einer Abteilung für weibliche Gefangene. Sie waren nach Ausbruch der Kämpfe auf ein Gefängnisdach geflohen, das teilweise einstürzte.
    Die Gewalt in der Haftanstalt nördlich der Hauptstadt Colombo mit mehreren tausend Insassen hatte laut Polizei am Sonntag begonnen. Demnach bekämpften sich inhaftierte Mitglieder zweiter Drogenbanden.
    Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.