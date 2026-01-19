Dutzende weitere Personen würden vermisst, teilten die Behörden mit. Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen. Es konnte erst nach mehr als 24 Stunden gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht klar.
In Karachi kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Großbränden, auch in Einkaufszentren. Die betroffenen Gebäude waren Berichten zufolge nicht nach Vorschrift und ohne zureichende Sicherheitsvorkehrungen gebaut worden.
Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.