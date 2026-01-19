Karachi
Mindestens 26 Tote nach Brand in pakistanischem Einkaufszentrum

Nach dem Brand eines Einkaufszentrums in der pakistanischen Hafenstadt Karachi ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 26 Menschen gestiegen.

    Karachi: Rettungskräfte und Feuerwehrleute durchsuchen mit schwerem Gerät die Trümmer eines abgebrannten Gebäudes in einem mehrstöckigen Einkaufszentrum nach einem Großbrand.
    Bei einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Karachi kamen viele Menschen ums Leben. (Ali Raza / AP / dpa / Ali Raza)
    Dutzende weitere Personen würden vermisst, teilten die Behörden mit. Das Feuer war am Wochenende ausgebrochen. Es konnte erst nach mehr als 24 Stunden gelöscht werden. Die Brandursache ist noch nicht klar.
    In Karachi kam es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Großbränden, auch in Einkaufszentren. Die betroffenen Gebäude waren Berichten zufolge nicht nach Vorschrift und ohne zureichende Sicherheitsvorkehrungen gebaut worden.
    Diese Nachricht wurde am 19.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.