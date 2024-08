Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandfunk )

Mehr als 20 Personen seien verletzt worden, melden iranischen Medien. Bei den Opfern handle es sich um schiitische Pilger aus Pakistan. Sie waren auf dem Weg in den Irak. Der Bus hatte sich in der Provinz Yazd überschlagen. Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an den Bremsen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.