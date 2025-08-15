Himalaya-Region
Mindestens 280 Tote nach Sturzfluten in Indien und Pakistan

In Pakistan und Indien sind durch Sturzfluten und Erdrutsche infolge starker Regenfälle mindestens 280 Menschen ums Leben gekommen.

    Menschen versammelten sich nach einer Sturzflut im pakistanischen Gebiet Bajaur.
    Nach Sturzflut in Pakistan (AFP)
    Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Behörden schreibt, gibt es im Norden Pakistans mehr als 200 Todesopfer. Der Katastrophenschutz im Nachbarland Indien meldete unterdessen mindestens 60 Tote im indischen Teil der Region Kaschmir. Rettungskräfte brachten rund 1.600 Menschen aus Bergregionen in beiden Ländern in Sicherheit.
    Schlechtes Wetter und die Abgeschiedenheit des Katastrophengebiets erschweren die Rettungsarbeiten.
