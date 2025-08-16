Himalaya-Region

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Behörden schreibt, gibt es im Norden Pakistans mehr als 200 Todesopfer. Der Katastrophenschutz im Nachbarland Indien meldete unterdessen mindestens 60 Tote im indischen Teil der Region Kaschmir. Rettungskräfte brachten rund 1.600 Menschen aus Bergregionen in beiden Ländern in Sicherheit.
Schlechtes Wetter und die Abgeschiedenheit des Katastrophengebiets erschweren die Rettungsarbeiten.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.