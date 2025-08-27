Indien
Mindestens 30 Tote bei Erdrutsch

In Indien sind bei einem Erdrutsch mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.

    Anwohner betrachten die Überreste ihrer Häuser in Jammu, Indien, die durch Sturzfluten am Ufer des Tawi-Flusses beschädigt wurden.
    Mehrere Tote bei Überschwemmungen in Indien (Channi Anand/AP/dpa)
    Das Unglück ereignete sich nach starken Regenfällen auf einem bekannten Pilgerweg in der Himalaya-Region Jammu und Kaschmir, wie die Nachrichtenagentur ANI meldete. Nach offiziellen Angaben traten in dem Gebiet mehrere Flüsse über die Ufer. Der Wetterdienst warnte vor weiterem Regen und Gewittern.
    Erst in der vergangenen Woche waren im indischen Teil Kaschmirs infolge von Starkregen 60 Menschen ums Leben gekommen, 200 werden noch vermisst.
    Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.