Das Unglück ereignete sich nach starken Regenfällen auf einem bekannten Pilgerweg in der Himalaya-Region Jammu und Kaschmir, wie die Nachrichtenagentur ANI meldete. Nach offiziellen Angaben traten in dem Gebiet mehrere Flüsse über die Ufer. Der Wetterdienst warnte vor weiterem Regen und Gewittern.
Erst in der vergangenen Woche waren im indischen Teil Kaschmirs infolge von Starkregen 60 Menschen ums Leben gekommen, 200 werden noch vermisst.
Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.