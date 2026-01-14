Baukran stürzt auf Gleise

Wie die Behörden mitteilten, wurden über 60 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Passagierzug war in der Provinz Nakhon Ratchasima in einen umgestürzten Baukran gefahren. Die Bahn entgleiste und fing Feuer. Das Unglück ereignete sich bei Bauarbeiten an einer Hochgeschwindigkeitsstrecke, die Bangkok mit der chinesischen Stadt Kunming verbinden soll.
Thailands Regierungschef Charnvirakul forderte Konsequenzen für die zuständige Projektfirma Italian-Thai Development.
Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.