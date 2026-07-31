Pakistan
Mindestens 34 Tote bei Grubenunglück im Südwesten des Landes

Bei einer Explosion in einer Kohlemine im Südwesten Pakistans sind mindestens 34 Arbeiter ums Leben gekommen.

    Quetta: Menschen warten, während Rettungskräfte nach einer Explosion in einem Kohlebergwerk am Stadtrand von Quetta im Südwesten Pakistans mit den Sucharbeiten zu beginnen.
    Suche nach Vermissten nach dem Minenunglück am Stadtrand von Quetta im Südwesten Pakistans (Arshad Butt / AP / dpa / Arshad Butt)
    Rettungskräfte suchen laut der Katastrophenschutzbehörde der Provinz Belutschistan nach weiteren Vermissten. Etwa 40 Bergleute seien zur Zeit des Unglücks in der Mine gewesen. Dort hatte es gestern aus bisher ungeklärten Gründen eine schwere Methangas-Explosion gegeben, die die Kohlemine einstürzen ließ. Rettungsteams brauchten fast 20 Stunden, um zu den Opfern durchzukommen.
    Minenunfälle sind in Pakistan vergleichsweise häufig. Ein Grund sind mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.