Rettungskräfte suchen laut der Katastrophenschutzbehörde der Provinz Belutschistan nach weiteren Vermissten. Etwa 40 Bergleute seien zur Zeit des Unglücks in der Mine gewesen. Dort hatte es gestern aus bisher ungeklärten Gründen eine schwere Methangas-Explosion gegeben, die die Kohlemine einstürzen ließ. Rettungsteams brauchten fast 20 Stunden, um zu den Opfern durchzukommen.
Minenunfälle sind in Pakistan vergleichsweise häufig. Ein Grund sind mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.