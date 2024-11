Russland meldet Brand in Industrieanlage nach Drohnenangriff. (Uncredited/AP/dpa)

Ukrainischen Behörden zufolge wurden in den Großstädten Charkiw und Odessa mindestens 34 Menschen verletzt. Die russischen Streitkräfte hätten außerdem Energie-Anlagen in der Region Mykolajiw im Süden des Landes attackiert.

Russland meldete seinerseits den Abschuss mehrerer ukrainischer Raketen - unter anderem in der Region Kaluga. Bei einem Drohnenangriff in der Grenzstadt Schebekino in der Region Belgorod sei zudem ein Zivilist getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.