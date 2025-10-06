Nach Schneesturm

Mindestens 350 Touristen wurden am Mount Everest gerettet. (Jigme Dorje/Xinhua/AP/dpa)

Sie seien in die nächstgelegene Ortschaft Qudang gebracht worden, berichtet das chinesische Staatsfernsehen. Mit weiteren 200 Personen stünden die Rettungskräfte in Kontakt. Zuvor war bekannt geworden, dass insgesamt 1.000 Menschen auf der Ostseite des Mount Everest auf 4.900 Metern Höhe eingeschlossen sind. Zelte wurden durch den Sturm teils zerstört, die Zufahrtswege zu dem Lager sind durch Schneemassen blockiert. Neben den Rettungsmannschaften sind auch hunderte Dorfbewohner im Einsatz, um die Wege freizuräumen.

