Nahost-Krieg

In dem Gebäude in Beit Hanun im Norden des Gebiets befanden sich demnach palästinensische Binnenflüchtlinge. Israelische Truppen hätten es umstellt und das Feuer eröffnet. Die Armee erklärte in einer Telegram-Nachricht, in der Stadt eine Gruppe von Hamas-Kämpfern angegriffen zu haben.

Aus dem Gazastreifen wurden zudem weitere Luftangriffe der israelischen Armee mit mehreren Toten gemeldet. Ziele waren demnach Gebäude in Gaza-Stadt, in Beit Lahija und in der Flüchtlingssiedlung Dschabalia.

