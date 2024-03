Russische Sicherheitskräfte an der Crocus City Hall (IMAGO / SNA / Sergey Bobylev)

Zudem sollen sich Explosionen ereignet haben. Die Justiz hat Ermittlungen wegen Terrorverdacht aufgenommen. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge waren zahlreiche Menschen in dem brennenden Gebäude der Crocus City Hall eingeschlossen, andere konnten in Sicherheit gebracht werden. Spezialeinheiten der russischen Nationalgarde und zahlreiche Krankenwagen sind vor Ort. Der Angriff wurde während eines Konzerts der russischen Rockband Piknik verübt.

"Die gesamte Weltgemeinschaft muss dieses verabscheuungswürdige Verbrechen verurteilen", erklärte die russische Außenamtssprecherin Sacharowa. Bürgermeister Sobjanin sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Er sagte alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.

USA: Keine Anzeichen, dass Ukraine in Tat verwickelt ist

In Kiew teilte das Präsidialamt mit, die Ukraine habe nichts mit dem Angriff in Moskau zu tun. Die US-Regierung in Washington hat nach eigenen Angaben keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Ukraine in die Tat verwickelt sein könnte.

Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit: "Die Bilder von dem furchtbaren Angriff auf unschuldige Menschen in der Crocus City Hall bei Moskau sind schrecklich." Die Hintergründe müssten rasch aufgeklärt werden.

Russland war in der Vergangenheit unter anderem Ziel von Anschläge islamistischer Gruppen, aber auch von Angriffen, die psychisch kranken Menschen zugeschrieben wurden.

