Bislang seien 41 Menschen tot geborgen worden, teilte die Regionalregierung von Andalusien mit. Die meisten von ihnen seien noch nicht identifiziert. 39 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt. Das Auswärtige Amt in Berlin geht davon aus, dass es bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge auch deutsche Opfer gibt.
In Spanien gilt eine dreitägige Staatstrauer. Das Unglück hatte sich Sonntagabend in der Nähe der Gemeinde Adamuz bei Córdoba ereignet. Die Ursache ist weiter unklar.
