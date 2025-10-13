Dutzende weitere Passagiere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, einige von ihnen schwer. Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte.
Der Reisebus kam den Angaben zufolge in der Provinz Limpopo im Norden des Landes von der Straße ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Die Ursache ist noch unklar. Bei den Passagieren handelte es sich um Gastarbeiter aus Malawi und Simbabwe, die unterwegs in ihre Heimatländer waren.
