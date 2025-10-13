Südafrika
Mindestens 42 Tote bei Busunglück in Südafrika

In Südafrika sind bei einem Busunglück mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.

    Polizeibeamte und Rettungskräfte suchen in Louis Trichardt, Südafrika, nach Opfern eines Busunglücks.
    Mindestens 42 Menschen sterben bei einem Busunglück in Südafrika. (Uncredited/South African Department of Transport and Community Safety/AP/dpa)
    Dutzende weitere Passagiere wurden nach Angaben der Behörden verletzt, einige von ihnen schwer. Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. 
    Der Reisebus kam den Angaben zufolge in der Provinz Limpopo im Norden des Landes von der Straße ab, stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Die Ursache ist noch unklar. Bei den Passagieren handelte es sich um Gastarbeiter aus Malawi und Simbabwe, die unterwegs in ihre Heimatländer waren.
    Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.